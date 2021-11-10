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Экономика

Меры для снижения цен на «борщевой набор» предложил Минсельхоз

Минсельхоз подготовил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора» по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

Как сообщает газета «Известия», до 2025 года планируется увеличить площади под выращивание овощей «борщевого набора» на 14% по сравнению с прошлым годом — до 108,3 га. Также будут построены новые овощехранилища, это позволит дополнительно разместить 313,9 тыс. тонн продукции.

Летом в категории базовых продуктов больше всего подорожали овощи из «борщевого набора». По данным Росстата, картофель повысился в цене до 58 рублей за кг (в 2020 38), капуста — до 38 рублей (28 годом ранее), свекла стала стоить 92 рубля (33), морковь — 82 рубля против 40. Упал в цене только лук — на 1 рубль в среднем до 37 рублей за кг.

Одной из причин подорожания называется нехватка овощей и отсутствие необходимого количества хранилищ. В Минсельхозе отметили, что для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — они могут возместить часть прямых понесенных затрат, компенсация составляет до 20% от фактической стоимости.

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