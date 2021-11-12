Псковская областная филармония вошла в шорт-лист национальной премии «Онегин»

09:32, 12 ноября 2021, ПАИ

Псковская областная филармония впервые вошла в шорт-лист национальной премии «Онегин». Об этом сообщила директор учреждения Елизавета Барышникова в Instagram филармонии. Она получила диплом номинанта.

«Большая честь для нас попасть в шорт-лист национальной премии «Онегин» с нашим проектом, оперой «Евгений Онегин», которую мы показывали в Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Передаем привет и поздравляем маэстро [главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук и автор идеи «Летних сезонов» Николай Хондзинский. — ПАИ]. Передаем привет всей нашей команде, вы классные, в следующий раз будем побеждать», - сказала Елизавета Барышникова.

Постановка оперы «Евгений Онегин» на сцене Псковской филармонии открыла Дни пушкинской поэзии и русской культуры – 2021, которые прошли в июне этого года. Самая популярная в мире русская лирическая опера впервые прозвучала на псковских подмостках в новой версии, где в главной роли выступил не только Евгений Онегин, но и сам роман А. С. Пушкина, артистам же была предоставлена возможность попеременно перевоплощаться из образов всем известных героев в роли читателей романа, постигающих мотивы поступков своих героев.

Над постановкой работал совместный коллектив из представителей творческого Санкт-Петербурга и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.