Ежедневно машины Псковской станции скорой помощи совершают 750 выездов

10:07, 12 ноября 2021, ПАИ

Ежедневно машины Псковской станции скорой медицинской помощи совершают 750 выездов, что в полтора раза больше плановых показателей.

«Конечно, тяжело. Работаем без сна и отдыха и до 4, и до 5 утра. Безвылазно из машин, не заезжая на станцию практически. Только для дозаправки медикаментами», - рассказала Псковскому агентству информации фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Светлана Малашкевич.

Каждая из 15 бригад станции делает порядка 20 выездов за сутки. При этом медики констатируют небольшой спад напряженности - еще две недели назад вызовов было около 900 в сутки.

Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков рассказал, что за прошедшие сутки бригады доставили 43 пациента с коронавирусом и 75 - с пневмониями. «Итого 118 человек доставлены из дома в инфекционные стационары», - уточнил он.

В Пскове на каждую бригаду приходится в среднем 20 пациентов за смену.

Для ПАИ медики скорой помощи показали свою работу изнутри и рассказали о рисках профессии.