Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 1600 звонков поступает в диспетчерскую скорой помощи в Псковской области за сутки

Около 200 звонков принимает за сутки каждый сотрудник единой диспетчерской службы Псковской станции скорой медицинской помощи.

Служба работает круглосуточно. В Пскове звонки принимают 6 человек, в Великих Луках - 2. Всего за сутки они обрабатывают порядка 1600 вызовов. Все диспетчеры имеют медицинское образование.

К ним поступают жалобы и обращения от жителей всей Псковской области, которым требуется медицинская помощь. «При подозрении на ковид все вызовы принимаются, никуда не перенаправляются», - отметили в диспетчерской службе.

Для ПАИ медики скорой помощи показали свою работу изнутри и рассказали о рисках профессии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

12 ноября 2021

Освещение на пешеходных переходах и остановках появилось в 15 населённых пунктах Псковской области
12 ноября 2021

Ежедневно машины Псковской станции скорой помощи совершают 750 выездов
12 ноября 2021

Псковичам разъяснили, в каких случаях собственник может лишиться квартиры
12 ноября 2021

Видео: На пределе – работа скорой помощи в пандемию

12 ноября 2021

Более 252 млн человек в мире заразились COVID-19
12 ноября 2021

Глава Великих Лук Николай Козловский празднует 68-летие
12 ноября 2021

День без осадков ждет псковичей 12 ноября
12 ноября 2021

Псковский губернатор: QR-коды останутся надолго

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...