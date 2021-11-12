Порядка 1600 звонков поступает в диспетчерскую скорой помощи в Псковской области за сутки

10:15, 12 ноября 2021, ПАИ

Около 200 звонков принимает за сутки каждый сотрудник единой диспетчерской службы Псковской станции скорой медицинской помощи.

Служба работает круглосуточно. В Пскове звонки принимают 6 человек, в Великих Луках - 2. Всего за сутки они обрабатывают порядка 1600 вызовов. Все диспетчеры имеют медицинское образование.

К ним поступают жалобы и обращения от жителей всей Псковской области, которым требуется медицинская помощь. «При подозрении на ковид все вызовы принимаются, никуда не перенаправляются», - отметили в диспетчерской службе.

Для ПАИ медики скорой помощи показали свою работу изнутри и рассказали о рисках профессии.