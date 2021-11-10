На 16 млрд пополнили региональный бюджет налогоплательщики Псковской области с начала года

10:42, 12 ноября 2021, ПАИ

За 10 месяцев 2021 года налогоплательщики Псковской области пополнили консолидированный бюджет региона на 16,2 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда – это доходы местных бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 10 месяцев 2021 года на 51,6 % (8,5 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 21,9 % (3,6 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций, на 12,8 % за счет налогов на совокупный доход (2,1 миллиарда рублей) и на 13,1 % (2,2 миллиарда рублей) – имущественных налогов.

В консолидированный бюджет Российской Федерации налоговая служба Псковской области мобилизовала 20,7 миллиарда рублей налогов и сборов, что больше аналогичного периода прошлого года на 3 миллиарда. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 4,5 миллиарда рублей.

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 13,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам января – октября 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней.