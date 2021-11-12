Электроэнергию отключат в нескольких деревнях Гдовского района с 15 по 19 ноября
С 15 по 19 ноября в нескольких деревнях Гдовского района отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.
Так, 15 ноября электроэнергию планируется отключить в деревнях Сосно, Гологляк, Раскопель.
16 ноября электроэнергии не будет в деревнях Озера, Таборы, Кобылье Городище, Самолва, Замошье.
18 ноября электроэнергию отключат в деревнях Ст. Добручи, Новая Зубовщина, а также в СНТ «Плюсса».
19 ноября электроэнергии не будет в деревне Спицино.
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