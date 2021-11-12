Электроэнергию отключат в нескольких деревнях Гдовского района с 15 по 19 ноября

10:47, 12 ноября 2021, ПАИ

С 15 по 19 ноября в нескольких деревнях Гдовского района отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Так, 15 ноября электроэнергию планируется отключить в деревнях Сосно, Гологляк, Раскопель.

16 ноября электроэнергии не будет в деревнях Озера, Таборы, Кобылье Городище, Самолва, Замошье.

18 ноября электроэнергию отключат в деревнях Ст. Добручи, Новая Зубовщина, а также в СНТ «Плюсса».

19 ноября электроэнергии не будет в деревне Спицино.