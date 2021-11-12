С 15 ноября в Псковской области стартует месячник безопасности на водоёмах

11:19, 12 ноября 2021, ПАИ

С 15 ноября на территории Псковской области стартует месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В это время запланирована информационная и разъяснительная работа с населением по предупреждению несчастных случаев на воде. Особое внимание будет уделяться профилактике гибели на водоемах детей.

В рамках месячника безопасности инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками ОВД, представителями органов местного самоуправления, рыбинспекции, средств массовой информации, спасателями АСС и общественными инспекторами ВОСВОД будут контролировать обстановку на водных объектах, а также проводить работу по выявлению несанкционированных ледовых переправ и ледовых переходов, массового выхода населения на лед для отдыха и подледного лова рыбы на акваториях. Будет организован контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед.

Совместно с комитетом по образованию Псковской области в школах и дошкольных учреждениях государственные инспекторы ГИМС проведут уроки безопасности, лекции, беседы по правилам поведения на водоемах с участием представителей Псковского областного отделения ВОСВОД. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия пройдут с учетом всех санитарно-противоэпидемических требований.

В период праздников и зимних школьных каникул государственная инспекция по маломерным судам Псковской области будет работать в усиленном режиме.