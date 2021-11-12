Запрет на регистрационные действия побудил великолучанку погасить полмиллиона рублей долга

11:39, 12 ноября 2021, ПАИ

Судебные приставы Великих Лук добились от должницы выплаты остатка задолженности в размере 585 тысяч рублей, включая исполнительский сбор на сумму 99 тысяч рублей, вынеся запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Женщина задолжала по кредитным платежам на сумму 1,4 млн рублей. Добровольно великолучанка отказывалась погасить долг.

Приставы вынесли постановления о запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества, о временном ограничении на выезд должницы из России. Также судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении взыскания на доходы гражданки.

Несколько лет долги женщины вычитались из её официального дохода. Гражданка решила продать свою недвижимость, и приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества должницы, органами Росреестра было отказано в регистрации.

Снятие данного запрета мотивировало женщину принять решение о погашении остатка долга. В настоящее время гражданка оплатила всю сумму задолженности в полном объёме.