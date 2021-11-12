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В Пскове ведутся работы по замене лифтов в 18 домах

В Пскове ведутся работы по замене лифтового оборудования в 18 многоквартирных домах, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капитального ремонта Псковской области.

В настоящее время лифты меняют на Рижском проспекте, 51; улице Рокоссовского, 4; улице Бастионной, 13 и 13а; улице Индустриальной, 2а, 2б и 4а; улице Инженерной, 25 и 82; улице Коммунальной, 77/1, 39, 45, 58, 67, 75б и 77; улице Юбилейной, 77б и 93. Сроки завершения монтажа оборудования в данных многоквартирных домах указаны в объявлениях, размещенных на информационных стендах в каждом подъезде.

Кроме того, завершен монтаж лифтов в 5 многоквартирных домах по адресам: Байкова, 4; Бастионная, 17; Кузбасской Дивизии, 38; Труда, 53 и 67. В срок до 16 ноября планируется принять выполненные работы.

Завершены и приняты работы по замене лифтового оборудования по адресам: Рокоссовского, 1; Коммунальная, 69; Кузбасской Дивизии, 30а; Западная, 22; Рижский проспект, 55.

По состоянию на 11 ноября введены в эксплуатацию новые лифты в многоквартирных домах на улице Рокоссовского, 11; Коммунальной, 69а, 75 и 75а.

В фонде капремонта отметили, что процесс капитального ремонта и запуска нового лифта в эксплуатацию состоит из двух этапов. Первый этап – проведение капитального ремонта. После завершения монтажа лифтового оборудования проводится приемочная комиссия выполненных работ. Второй этап – ввод объекта в эксплуатацию владельцем данного лифта. Владельцем лифтового оборудования является управляющая организация, с которой заключен договор управления многоквартирным домом. После завершения монтажа и приемки лифтового оборудования управляющая организация должна подать необходимый пакет документов в Ростехнадзор. По результатам контрольного осмотра сотрудники Ростехнадзора выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию новых лифтов, после чего лифты запускаются в рабочий режим.

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