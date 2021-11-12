Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Порховского района

12:10, 12 ноября 2021, ПАИ

Председателем Координационного совета профорганизаций Порховского района избрана Валентина Никандрова, член профсоюза работников культуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, новый председатель в рамках своих полномочий подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с администрацией Порховского района. Следующим этапом совместной деятельности станет создание муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ольга Шелобанова, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, руководители отраслевых организаций профсоюзов области.

Как отметил глава региональных профсоюзов, в Порховском районе высокий уровень социального партнёрства и в то же время есть над чем работать и что совершенствовать. В завершение мероприятия Игорь Иванов вручил благодарственные письма администрации региона за вклад в развитие профсоюзного движения в Псковской области.