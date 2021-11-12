АвтоВАЗ приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

12:38, 12 ноября 2021, ПАИ

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ полностью приостановил производство автомобилей из-за отсутствия электронных компонентов. Производство остановлено на всех трёх сборочных линиях в Тольятти, сообщает «Автостат».

По словам представителя компании, из-за мирового кризиса поставок электронных компонентов время от времени АвтоВАЗ вынужден приостанавливать работу автосборочных линий, как сегодня, но остальные производства продолжают работу.

Отмечается, что работникам, занятым выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября выплатят компенсацию в размере двух третей средней заработной платы.

Добавим, что перебои на АвтоВАЗе происходят с июня 2021 года из-за проблем с поставками от компании «Роберт Бош Самара», у которой также есть проблемы с поставщиками.