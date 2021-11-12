65 обращений поступило от псковичей в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

12:30, 12 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области подвели итоги второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В период с 18 по 29 октября в адрес полиции, органов исполнительной власти региона, учреждений здравоохранения поступило 65 обращений. 11 содержали информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, 33 касались вопросов профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, 21 – распространения пронаркотического контента в Сети.

В этой связи в полиции напомнили, что о фактах незаконного оборота наркотиков и их незаконного потребления всегда можно сообщить по телефону доверия УМВД: 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: 66-16-49.