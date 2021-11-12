Солнечная погода ожидается в Псковской области в выходные

13:18, 12 ноября 2021, ПАИ

13 и 14 ноября в Псковской области ожидается солнечная погода, рассказала «АиФ-Псков» начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.

По словам Талы Нещадимовой, погода будет комфортной для этого времени года. «Осадки небольшие. Погода будет с прояснениями, то есть ожидается солнышко. Ветер северный, но слабый», - добавила Тала Нещадимова.