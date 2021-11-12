Рабочая группа обсуждает условия создания музейно-выставочного комплекса в Самолве

13:50, 12 ноября 2021, ПАИ

12 ноября в Самолву прибыла межведомственная рабочая группа, чтобы увидеть новый мемориал Александру Невскому и обсудить условия для создания музейно-выставочного комплекса и его включения в ансамбль комплекса, пишет официальный Telegram-канал региона.

Состав комиссии обширный, в нее входят региональные и федеральные эксперты, представители Российского военно-исторического общества. Более детально концепция строительства будет обсуждаться на предстоящем совещании.