Рабочая группа обсуждает условия создания музейно-выставочного комплекса в Самолве
12 ноября в Самолву прибыла межведомственная рабочая группа, чтобы увидеть новый мемориал Александру Невскому и обсудить условия для создания музейно-выставочного комплекса и его включения в ансамбль комплекса, пишет официальный Telegram-канал региона.
Состав комиссии обширный, в нее входят региональные и федеральные эксперты, представители Российского военно-исторического общества. Более детально концепция строительства будет обсуждаться на предстоящем совещании.
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