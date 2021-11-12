Четыре месяца колонии получили два иностранца за попытку незаконно пересечь границу в Печорском районе
За попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации осуждены два жителя Ближнего Востока и гражданин России, оказывающий им пособническую помощь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.
В мае текущего года в районе населенного пункта Уланово Печорского района пограничники задержали двух выходцев одной из арабских стран, направлявшихся в сторону Эстонии. Молодые люди планировали незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации.
Как выяснилось, помощь им оказывал гражданин России, который доставил нарушителей в приграничный район и указал направление движения к государственной границе, после чего скрылся. Мужчину позже задержали.
Решением Печорского районного суда иностранцы признаны виновными, им назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Россиянину за оказание пособнической помощи иностранным гражданам в попытке незаконного пересечения государственной границы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.
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