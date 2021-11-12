Ремонтные работы завершились в семи дворах Пскова
В семи дворах Пскова завершены основные работы по ремонту. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов идёт в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» привела в порядок территории у домов № 26б и 6 на улице Розы Люксембург, у дома № 20а на улице Красноармейской и у дома № 8 на улице Чехова.
На улицах Леона Поземского 62, 66 и Алехина, 2 ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Дорожник-2010».
Всего в Пскове ремонтируют 23 двора силами трех подрядных организаций. Срок завершения всех работ – 30 ноября.
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