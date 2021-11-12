Ремонтные работы завершились в семи дворах Пскова

16:41, 12 ноября 2021, ПАИ

В семи дворах Пскова завершены основные работы по ремонту. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов идёт в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» привела в порядок территории у домов № 26б и 6 на улице Розы Люксембург, у дома № 20а на улице Красноармейской и у дома № 8 на улице Чехова.

На улицах Леона Поземского 62, 66 и Алехина, 2 ремонтные работы выполнены подрядной организацией ООО «Дорожник-2010».

Всего в Пскове ремонтируют 23 двора силами трех подрядных организаций. Срок завершения всех работ – 30 ноября.