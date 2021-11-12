Федеральные эксперты провели для псковских студентов тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций

16:52, 12 ноября 2021, ПАИ

12 ноября на базе Псковского кооперативного техникума состоялся семинар по развитию надпрофессиональных компетенций Soft Skills Russia для учащихся профессиональных образовательных заведений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Его слушателями стали студенты из Пскова, Опочецкого, Дедовичского, Дновского районов, а также учащиеся из Великих Лук, которые присоединились к мероприятию в формате видео-конференц-связи. Организаторами семинара выступает ООО «Российское содружество колледжей».

В рамках семинара приглашенные федеральные спикеры провели тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций и личностных навыков. На курсе обсуждались и практики успешных социальных проектов. Учащиеся предложили свой вариант акций по реализации ряда общероссийских добровольческих проектов. В их числе, например, проект «Желтые обои», который предусматривает помощь одиноким пожилым гражданам в вопросе благоустройства жилья. Программа «Мамин день» предполагает поиск партнеров для организации досуга мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые учащиеся выбрали проект «Домашние клоуны», направленный на оказание психологической помощи детям с ОВЗ. Проработанные студентами акции будут опубликованы на портале Российского движения колледжей, после чего произойдет отбор участников на очный чемпионат Soft Skills Russia.

«Мероприятие для нас очень значимо. Студенты смогут развить в себе навыки общих компетенций, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, для социализации в обществе. На мой взгляд, это будет полезно как для становления личности, так и для будущей профессиональной деятельности. Надеюсь, что студенты передадут полученные сегодня знания однокурсникам в свои техникумы и колледжи», — отметила заместитель директора Псковского кооперативного техникума по воспитательной работе Екатерина Савичева и выразила надежду, что среди этих ребят наверняка есть и те, кто затем будет представлять регион на чемпионате Soft Skills Russia.

В дальнейшем студентов будет курировать региональный наставник от Российского содружества колледжей. Для учащихся, заинтересованных в дальнейшем развитии своих навыков, организованы и дополнительные онлайн-курсы на сайте Российского движения колледжей.

Напомним, что начиная с 2019 года общественная организация «Российское содружество колледжей» при поддержке Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации реализует программу, направленную на развитие надпрофессиональных навыков у студентов профессиональных образовательных учреждений. Кульминационным событием является чемпионат Soft Skills Russia. Планируется, что он пройдет в апреле 2022 года и будет включать в себя индивидуальные и командные конкурсные испытания по пяти номинациям — «Креативность», «Эмоциональный интеллект», «Умение работать в команде», «Проектное мышление», «Коммуникабельность».