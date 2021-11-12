Псковский логопед-психолог рассказала о влиянии гаджетов на развитие речи ребёнка
О влиянии гаджетов на развитие речи ребёнка рассказала псковский логопед-психолог Ольга Теребилина в интервью «АиФ-Псков».
По словам специалиста, гаджеты могут влиять на задержку речи, но при условии, что сложилось много факторов.
«Причины задержки обширны: неврологические, органические, психологические и психиатрические, а также связанные с нарушениями слуха и зрения», - отметила Теребилина.
Кроме того, гаджеты способствуют снижению коммуникации, если у ребёнка уже есть серьёзные нарушения речи.
«У ребёнка пропадает речевая мотивация, ему незачем разговаривать, потому что все интересное у него происходит в планшете или телефоне и не требует от него усилий», - считает логопед.
При этом, по словам Ольги Теребилиной, много зависит и от родителей ребёнка. Так, если ребёнок будет видеть, что родные прибегают к гаджетам только в исключительных случаях, то он тоже не будет в них заинтересован.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Михаил Ведерников призвал масштабировать лучшие практики поддержки добровольчества на все муниципалитеты области
Федеральные эксперты провели для псковских студентов тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций
Для чего на фоне Псковского кремля сняли нашумевший ролик с гимнасткой, рассказала её тренер