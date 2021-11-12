Псковский логопед-психолог рассказала о влиянии гаджетов на развитие речи ребёнка

16:54, 12 ноября 2021, ПАИ

О влиянии гаджетов на развитие речи ребёнка рассказала псковский логопед-психолог Ольга Теребилина в интервью «АиФ-Псков».

По словам специалиста, гаджеты могут влиять на задержку речи, но при условии, что сложилось много факторов.

«Причины задержки обширны: неврологические, органические, психологические и психиатрические, а также связанные с нарушениями слуха и зрения», - отметила Теребилина.

Кроме того, гаджеты способствуют снижению коммуникации, если у ребёнка уже есть серьёзные нарушения речи.

«У ребёнка пропадает речевая мотивация, ему незачем разговаривать, потому что все интересное у него происходит в планшете или телефоне и не требует от него усилий», - считает логопед.

При этом, по словам Ольги Теребилиной, много зависит и от родителей ребёнка. Так, если ребёнок будет видеть, что родные прибегают к гаджетам только в исключительных случаях, то он тоже не будет в них заинтересован.