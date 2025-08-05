Библиотеку Василёва в Пскове посетили Михаил Ведерников и Сергей Степашин

15:25, 05 августа 2025, ПАИ

Историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин. Они осмотрели культурное учреждение сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















«Это не простая библиотека, а мультиформатное, мультикультурное пространство. На втором этаже расположена выставочная зона, которая рассказывает о Псковской области, также здесь расположена мультимедийная карта, а на большом экране представлен ролик о славных победах наших воинов. Следующая зона посвящена православию, а дальше – усадьбам и музеям», – рассказала министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Она также отметила, что одна из самых интересных зон библиотеки посвящена искусству региона. На интерактивной доске можно выполнять различные задания, а в конце прозвучит отрывок из стихотворения или музыкального произведения. Выполнить задания на платформе попробовал и председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин.

Гости также увидели зону государственных деятелей, хранителей, полководцев, где в мультимедийном пространстве представлен меч князя Довмонта. Его можно рассмотреть в мельчайших подробностях и даже увидеть на нём клеймо мастера. Далее прошёл осмотр зоны библиотеки. «Это современное, светлое пространство и поэтому очень востребованное», – отметила Илианна Петрова.

Добавим, что учреждение открыли в феврале. В нём созданы выставочные пространства, студия звукозаписи, детская интерактивная зона, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц-залы. Реконструкцию библиотеки глава региона Михаил Ведерников назвал одним из ключевых проектов в сфере культуры.