Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта

15:17, 05 августа 2025, ПАИ

Памятник святой равноапостольной княгине Ольге открыли на площади у псковского аэропорта сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Чин освящения памятника совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Напомним, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была разработана концепция установки памятника святой равноапостольной княгине Ольге у Псковского международного аэропорта.

Концепция была согласована с митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии Тихоном (Шевкуновым).

В декабре 2024 года концепцию одобрили на заседании градостроительного совета Пскова. Эскиз и место установки памятника утвердила Псковская городская Дума в марте 2025 года.

Автором памятника является известный российский скульптор, член Московского союза художников Виталий Шанов. Он ранее создал для Псковской области памятники «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва, бабушке в Печорах и скульптурную композицию «Собор Псково-Печерских святых».

Памятник княгине Ольге отлит из бронзы с патинированием, представляет собой фигуру святой, стоящей на постаменте символической формы купели в стиле древнерусской архитектуры. Княгиня Ольга облачена в византийское одеяние с иконографическими складками, украшенное орнаментами с христианскими символами, её голову венчает византийский царский венец и крест, дополнительно украшенные благородными камнями с обработкой византийского типа.

Благословляющий жест святой, по замыслу автора, символически встречает путешественников на Псковской земле и благословляет в добрый путь.

Высота памятника составляет 4,5 метра.

Кроме того, в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» выполнены работы по ремонту улицы Германа, а также привокзальной площади Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга». Здесь оборудована зона безопасности, парковка, автобусная остановка, освещение, выполнено благоустройство.