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Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал центр в Печорах уникальным проектом поддержки участников СВО

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал уникальным проектом поддержки военнослужащих первый реабилитационный центр для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, который откроется в Печорах Псковской области. Об этом он сообщил на заседании благотворительного фонда «Христианское милосердие», которое прошло в Псково-Печерской обители 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Митрополит также добавил, что администрация президента совместно с фондом «Защитники Отечества» готовы финансировать паломнические поездки для участников СВО, включая тех, кто передвигается на инвалидных колясках, а также их сопровождающих. Списки участников поездок формируются, а программа пребывания разрабатывается при участии ответственных за паломничество в Русской православной церкви.

Кроме того, митрополит рассказал, что последний год велась работа над созданием пособия для священников, которые будут заниматься реабилитацией участников СВО в епархиях. Он также сообщил, что до конца года планируется разработать программу поддержки военных священников, сталкивающихся с эмоциональным выгоранием из-за работы в зоне боевых действий.

Напомним, что заседание состоялось после осмотра реабилитационного центра для участников СВО в Печорах, который должен открыться уже в сентябре этого года.

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