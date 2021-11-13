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День памяти Спиридона и Никодима наступил по народному календарю: традиции и приметы

13 ноября (31 октября по старому стилю) отмечается память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, пишет calend.ru.
Согласно преданию, святые жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. В течение 30 лет они исполняли своё послушание – пекли просфоры.

По легенде, однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Потому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий.

На Руси в этот день переводили кур в зимние закуты, а также выбирали птицу на убой и готовили разные блюда из курятины. В некоторых районах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. В этот день вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водным промыслом: «Не накормит земля – накормит вода»; «Вода не нива: не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь».

На Никодима и Спиридона охотники выходили на заячью охоту по свежему снегу. У охотников тоже были свои поговорки: «На ловца и зверь бежит», «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь» (или другой вариант этой же присказки: «Двух зайцев гонять – ни одного не поймать»), «Не дорог конь – дорог заяц».

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