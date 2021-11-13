Ещё четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса скончалось ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 977 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 808 случаев COVID-19 (295 — за прошедшие сутки). 53 089 пациентов вылечились от коронавируса, из них 201 — за минувшие сутки.
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