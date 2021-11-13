В Псковской области продолжается цикл образовательных программ и мастер-классов по воркауту

14:12, 13 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области прошла вторая встреча цикла образовательных программ, направленных на тайм-менеджмент, а также мастер-классы по воркауту в формате онлайн с молодежью. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В онлайн мероприятии участвуют воспитанники школ, работающая молодёжь от 14 до 35 лет, воркаут-сообщества и те, кому важна тема развития воркаута, как общедоступного спортивного направления в своих районах – Невельский, Себежский, Новоржевский, Пыталовский, Стругокрасненский, Гдовский районы, а также Псков и Великие Луки.

Кроме того, для участников проекта разработана бесплатная тренировочная программа из курса видео тренировок по воркауту, по которой ребята смогут заниматься в своё удобное время на воркаут-площадках в регионе или на любой спортивной площадке.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».

Подробности проекта читайте в группе «Street Workout Псков» в социальной сети «Вконтакте».