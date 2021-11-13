Вышел 86-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»

16:15, 13 ноября 2021, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подготовлен 86-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Его бумажная версия свёрстана и запущена в печать в типографии «Псковское возрождение». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Новый сборник получил название «Сокровища минувших дней», и в него вошли материалы XXIV Февральские музейные чтения «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…» памяти С.С. Гейченко и научно-практические чтения «…Понемногу / Сокровища растут…» из конференц-проекта «Библиотека в усадьбе». Обе эти конференции в смешанном, очно-заочном формате провели в музее в первой половине текущего года.

Три раздела книги содержат более 20 публикаций. Основная тема посвящена исторической памяти и её отражению в музейных композициях. Второй раздел, по большей части, посвящён презентациям ряда уникальных книжных коллекций в фондах музеев и библиотек как федерального, так и регионального подчинения. Дополнительный, третий раздел «Гости «Михайловской пушкинианы» представляет вниманию читателей статью «Крупицы понимания» А.С. Пушкина: математика, физика, история в творчестве поэта». Её автор — Татьяна Чистякова, много лет проработавшая во Всесоюзном (ныне — Всероссийском) музее Пушкина в Ленинграде/Санкт-Петербурге, в Пушкинском Заповеднике.

В сборнике представлены копии архивных документов и репродукции, которые ранее не публиковались в научно-популярной литературе или даже не публиковались вовсе.

Издание, предназначенное для специалистов историков, филологов, музейных и библиотечных работников, педагогов, будет интересно и для всех тех, кто интересуется отечественной культурой и судьбой пушкинских мест России.

В бумажном исполнении книга будет отпечатана тиражом в 300 экземпляров. Электронную же версию сборника «Сокровища минувших дней» в формате PDF уже сейчас можно свободно читать и, при желании, скачивать на официальном сайте музея.