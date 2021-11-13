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Псковская детская школа искусств разработала первый в РФ авторский цикл видеопрограмм по созданию гравюр XIV века

Псковская детская школа искусств разработала первый в РФ авторский цикл видеопрограмм, с помощью которых любой желающий может научиться создавать гравюры по технологиям XIV века, пишет ТАСС. Директор школы Константин Васильев сообщил, что в числе таких гравюр редкие виды печатной графики: офорт, ксилография, линогравюра. Проект создан за счет участия в нацпроекте «Культура».

Васильев отметил, что школа разработала уникальный авторский обучающий видеокурс, аналогов которому в стране не существует. Каждая серия видеоцикла посвящена конкретной технике создания редчайшего вида печатной графики - эстампа.

«По сути мы предоставляем уникальные возможности жителям Пскова, его гостям и туристам, предлагая поучаствовать в создании культурных ценностей, которые за последние годы перешли в разряд редких», - подчеркнул директор школы.

С помощью видеоцикла любой желающий сможет научиться создавать такие редкие виды печатной графики, как линогравюра, ксилография, высокая и глубокая гравюра на картоне, офорт, монотипия и диатипия. Обучение ведется технологиям создания гравюр, которые существовали в Европе в XIV веке. По словам Константина Васильева, обучающий видеокурс выстроен таким образом, чтобы его смог освоить желающий без специальной подготовки.

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