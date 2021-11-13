В Сочи продают квартиру за 670 млн рублей

22:43, 13 ноября 2021, ПАИ

Квартиру площадью более 800 кв. м продают в Сочи за 670,55 млн рублей, сообщил портал vesti-sochi.tv, ссылаясь на данные экспертов ЦИАН.

Данный пентхаус находится в ЖК «Театральная, 11» в центре города. У жителей комплекса есть возможность посещать фитнес-центр, спа-салон и ресторан, которые находятся на его территории. Также ЖК располагает собственной вертолётной площадкой.

Также за 152,49 млн рублей продают двухуровневый пентхаус в 13-этажном доме на проспект Революции в Анапе. Его площадь — 663 кв. м.

На третьем месте среди самого дорогого жилья в России апартаменты площадью 320 кв. м в Краснодаре. Их стоимость оценивается в 99,89 млн рублей. Они расположены на 20-м этаже Krasnodar Marriott Hotel.