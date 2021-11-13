Как выйти на пенсию в 50 лет, рассказали в Пенсионном фонде
Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно, сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.
На сайте фонда отметили, что многодетные матери, воспитавшие детей до достижения ими возраста восьми лет, могут выйти на пенсию на три-десять лет раньше в зависимости от количества детей.
Так, женщины, родившие троих детей, могут уйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56, пятерых и более — в 50 лет.
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