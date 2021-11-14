Ещё 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области
Ещё 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в Псковской области умер от коронавируса 981 человек. Зарегистрировано 62 100 случаев заболевания, в том числе 292 — за минувшие сутки.
Выздоровело 53 295 человек, из них 206 — за прошедшие 24 часа.
На данный момент проведено 632 531 исследование (прирост за сутки — 1634).
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