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Общество

О поисках заблудившейся на болоте женщины рассказали псковские волонтёры отряда «ЛизаАлерт»

О поисках пропавшей в Островском районе Ирины Васильевой рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

«Мы надеялись, что пропавших в природной среде уже не будет в этом году. Грибной сезон прошёл, погода у нас в регионе ухудшается, и где-то в области уже лежит снег. А это означает, что реакция на поиск должна быть молниеносной. Поэтому, когда вечером 12 ноября поступила заявка о потерявшейся женщине, медлить было нельзя», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Для старта у поисковиков было очень мало данных: потерявшаяся сама позвонила в полицию и сообщила, что находится на болоте. Волонтёры привлекли направление «Лес на связи», но связаться с женщиной не получилось, так как её телефон к этому времени разрядился. Поэтому район поиска был определён исходя из данных, полученных в полиции.

Семь наших добровольцев онаправились в район пропажи. Дело усложняло отсутствие мобильной связи в районе поиска, и поисковики сообщали о себе короткими сообщениями. «Задачи для поисковых групп («лисы») были поставлены так, чтобы закрыть как можно большую территорию нескольких болот и найти Ирину. Ведь ночью температура сейчас нередко стала опускаться ниже нуля. А сырость на болоте, промокшая одежда и низкая температура воздуха могут привести к серьёзному переохлаждению пропавшего человека», — пояснили в отряде. Поэтому «лисы» шли через плотный кустарник, преодолевали завалы в лесу и проваливались в воду по колено, но продолжали выполнять задачи.

Только ближе к двум часам ночи от старшего одной из поисковых групп пришло сообщение: «Ирину нашли, с ней всё хорошо, начинаем эвакуацию». Обратный путь был не менее трудным из-за природных преград.

«Благодаря слаженной работе между поисковыми группами, информационным координатором поиска и полицией было определено место, куда группа эвакуации выйдет и сможет продолжить путь на транспорте. Спустя несколько часов эвакуация успешно завершилась», — добавили поисковики.

В отряде «ЛизаАлерт» выразили благодарность всем, кто принимал участие в поиске, а также «Газпромнефти» за помощь с оплатой бензина для добровольцев.

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