Сотрудница Псковского политехнического колледжа вышла в финал трека «Культура» конкурса «Лидеры России»

17:17, 14 ноября 2021, ПАИ

Заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ «Псковский политехнический колледж» Елена Бузницкая вышла в финал трека «Культура» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», который стартовал в Санкт-Петербурге. К финальным испытаниям приступили 106 управленцев приступили из 33 регионов России.

К финалистам в видеообращении обратилась куратор трека «Культура», министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. «Сегодня отрасль как никогда нуждается в талантливых управленцах. Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интерес к данному направлению со стороны участников. Цифры говорят за себя. Более шести тысяч людей пробовали свои силы в конкурсных испытаниях. Желаю успехов в воплощении ваших актуальных и интересных инициатив, поиске новых идей на благо развития отечественной культуры», – отметила она.

В торжественном открытии финала трека принял участие начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. «Одно из самых главных преимуществ конкурса – наставники, это очень авторитетные люди. Встреча с ними определенно даст вам большой импульс в развитии и позволит двигать ваши проекты вперед», – поделился он.

Всего на участие в треке «Культура» конкурса «Лидеры России» было подано 6 700 заявок от конкурсантов со всей страны. Участники прошли через дистанционные отборочные испытания, выполнили задания на проверку управленческих компетенций и общих знаний в сфере истории и культуры. По результатам отбора управленцы, показавшие наилучшие результаты, были приглашены в очный этап.

«Культура» – самый женский трек конкурса, среди финалистов этого сезона девушки составили 40%. Приятно, что на руководящих должностях с каждым годом все больше активных и целеустремленных женщин», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Лидеры России» объединяют управленцев разных уровней. Среди финалистов трека «Культура» – 30 руководителей среднего звена, 24 руководителя высшего звена, 15 глав организаций. 31 финалист имеет два и более высших образований, 12 человек являются кандидатами наук, еще один получил степень MBA.

В треке «Культура» принимают участие конкурсанты до 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом не менее 2 лет.

13 ноября стартовали оценочные мероприятия, а 14 ноября финалистов ожидают встречи с наставниками конкурса, лекции от известных деятелей культуры, инсайт-сессия «Культура 2035», в завершение дня будут объявлены имена победителей трека.

Финалы конкурса проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID-free зоной, 100% участников имеют при себе QR-код вакцинации или QR-код переболевшего.

Отличившиеся участники трека получат возможность поработать с наставником из числа лучших специалистов России в области культуры, занять должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры. Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждениях.