Псковскому зооприюту «Лесопилка» требуются мясные продукты для собак

17:43, 14 ноября 2021, ПАИ

Приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове требуются продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«Как то незаметно опустели все наши холодильники и морозилки. Мы и опомниться не успели, как все запасы были съедены. Мы очень просим помочь с натуралкой», - обратились зоозащитники к псковичам.

В приюте примут любые супродукты, обрезь, мясо, костные наборы, курицу в любом виде и другие мясные продукты, на которых варятся каши для собак.

Приют «Лесопилка» расположен на улице Новгородской, 7.