Псковскому зооприюту «Лесопилка» требуются мясные продукты для собак
Приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове требуются продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».
«Как то незаметно опустели все наши холодильники и морозилки. Мы и опомниться не успели, как все запасы были съедены. Мы очень просим помочь с натуралкой», - обратились зоозащитники к псковичам.
В приюте примут любые супродукты, обрезь, мясо, костные наборы, курицу в любом виде и другие мясные продукты, на которых варятся каши для собак.
Приют «Лесопилка» расположен на улице Новгородской, 7.
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