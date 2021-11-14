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В Петербурге начались съемки сериала о жизни и творчестве Федора Шаляпина

Съемки многосерийного биографического фильма о жизни и творчестве великого русского оперного певца Федора Шаляпина начались в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

По сюжету авторы картины расскажут о событиях биографии артиста, которые повлияли не только на русскую культуру, но и на мировое искусство. Режиссер-постановщик - Егор Анашкин, оператор-постановщик - Максим Шинкоренко, художник-постановщик - Александр Загоскин, в главных ролях - Александр Горбатов, Юлия Снигирь, Федор Добронравов, Ян Цапник и многие другие.

Производство фильма осуществляется кинокомпанией «Москино» по заказу ВГТРК, съемки проходят при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Федор Шаляпин родился в 1873 году в Казани, был солистом Большого и Мариинского театров, в 1918-1921 гг. художественным руководителем Мариинского театра. В 1918 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, которого он был лишен постановлением Совнаркома в 1927 году, после того, как в 1922 году выехал на гастроли в Европу и Америку и остался за рубежом. Постановление Совнаркома лишило его почетного звания и запретило возвращаться в СССР, оно было отменено лишь в 1991 году. Шаляпин умер в 1938 году от лейкемии, был похоронен в Париже на кладбище Батиньоль, но в 1984 году его прах был перенесен в СССР и перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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