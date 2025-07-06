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Александр Котов рассказал, как улучшить встречи на Кургане Дружбы

Как улучшить традиционные встречи на Кургане Дружбы, объяснил председатель Псковского областного собрания Александр Котов в видеоролике, который вышел в телеграм-канале главы региона Михаил Ведерникова.

Александр Котов. Фото: ПАИ

По его словам, Россия и Беларусь должны проявлять силу в единстве, дружбе и постоянном сотрудничестве, проводя совместные мероприятия. Он отметил, что на Кургане встречаются не только ветераны, но и руководители предприятий, силовых структур, общественных организаций, а также молодежь. Котов подчеркнул необходимость активного вовлечения молодежи, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям.

5 июля в Себежском округе состоялась 66-я встреча, в которой участвовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, сенатор РФ Наталья Мельникова, другие официальные лица и участники молодежного патриотического лагеря России и Беларуси.

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