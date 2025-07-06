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Общество

Михаил Ведерников напомнил о старте конкурса многодетных семей, где можно выиграть два автомобиля

Приём заявок на участие в конкурсе для многодетных семей, главными призами которого станут два автомобиля, стартует завтра, 7 июня. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Участвовать могут семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми, постоянно проживающие в Псковской области, а также социально активные семьи, чьи дети достигли успехов в учёбе, спорте или творчестве. Приоритет отдаётся семьям, нуждающимся в транспорте для поездок в школу, поликлинику и другие учреждения.

Заявки с подтверждающими документами принимаются лично или по почте до 21 июля.

Контакты для справок: (8 8112) 29-99-98 (доб. 157), (8 8112) 29-99-95.

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