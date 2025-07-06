Губернатор Псковской области пообещал поддержать проекты, представленные участниками Кургана Дружбы

13:59, 06 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области пообещал поддержать проекты, который были представлены участниками 66-й встречи Курган Дружбы, прошедшей в Себежском округе вчера, 5 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

Участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» представили результаты проектной работы, направленной на сохранение исторической памяти.

Школьники презентовали игру «Партизанская тропа», макет территории Себежского края и проект «Наши герои», посвящённый историям 60 ветеранов. Также была предложена идея создания сайта об истории Кургана Дружбы с архивными материалами и статьями из газет разных лет.

Центр «ВОИН» и поисковое объединение «Псковский рубеж» представили экспозиции о военно-патриотической работе и поисковой деятельности. Военно-исторические музеи Острова и Невеля организовали интерактивные площадки, воссоздающие атмосферу партизанского отряда.

Губернатор пообещал поддержать инициативы участников и поблагодарил всех, кто способствует сохранению героической истории региона.