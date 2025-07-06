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Общество

В МЧС напомнили правила безопасности накануне Ивана Купалы

В преддверии праздника Ивана Купалы, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, ГУ МЧС России по Псковской области напомнило правила безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Жителям и гостям региона рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах, избегая мест с быстрым течением и неровным дном. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также прыгать в воду с крутых берегов, лодок и катеров.

Особое внимание уделено безопасному обращению с огнём: прыгать через костёр не рекомендуется, лучше находиться от пламени на безопасном расстоянии. Костры следует разжигать на очищенных площадках, вдали от строений, деревьев и легковоспламеняющихся предметов, не оставляя их без присмотра. Покидать место отдыха можно только после полного тушения огня.

МЧС также призвало не оставлять детей без присмотра у водоёмов и вблизи источников открытого огня, чтобы избежать несчастных случаев.

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