В МЧС напомнили правила безопасности накануне Ивана Купалы
В преддверии праздника Ивана Купалы, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, ГУ МЧС России по Псковской области напомнило правила безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Жителям и гостям региона рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах, избегая мест с быстрым течением и неровным дном. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также прыгать в воду с крутых берегов, лодок и катеров.
Особое внимание уделено безопасному обращению с огнём: прыгать через костёр не рекомендуется, лучше находиться от пламени на безопасном расстоянии. Костры следует разжигать на очищенных площадках, вдали от строений, деревьев и легковоспламеняющихся предметов, не оставляя их без присмотра. Покидать место отдыха можно только после полного тушения огня.
МЧС также призвало не оставлять детей без присмотра у водоёмов и вблизи источников открытого огня, чтобы избежать несчастных случаев.
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