В МЧС напомнили правила безопасности накануне Ивана Купалы

14:22, 06 июля 2025, ПАИ

В преддверии праздника Ивана Купалы, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, ГУ МЧС России по Псковской области напомнило правила безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям и гостям региона рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах, избегая мест с быстрым течением и неровным дном. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также прыгать в воду с крутых берегов, лодок и катеров.

Особое внимание уделено безопасному обращению с огнём: прыгать через костёр не рекомендуется, лучше находиться от пламени на безопасном расстоянии. Костры следует разжигать на очищенных площадках, вдали от строений, деревьев и легковоспламеняющихся предметов, не оставляя их без присмотра. Покидать место отдыха можно только после полного тушения огня.

МЧС также призвало не оставлять детей без присмотра у водоёмов и вблизи источников открытого огня, чтобы избежать несчастных случаев.