Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Печорского округа

14:15, 06 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Печорского округа Валерием Зайцевым ход реализации ключевых проектов развития территории, сообщается в телеграм-канале главы региона.

В рамках нацпроекта «Чистая вода» продолжается реконструкция водозабора «Майский» с финансированием 370 млн рублей. На завершающем этапе находятся промывка скважин и тестирование оборудования. Детская школа искусств отремонтирована по нацпроекту «Культура», а благодаря проекту «Семья» закуплено новое оборудование. На базе школы планируется создать Школу креативных индустрий.

По программе «Инфраструктура для жизни» в Печорах строится многофункциональная спортивная площадка для футбола, волейбола и гандбола. В рамках победы в региональном конкурсе инициативного бюджетирования выделено 2,5 млн рублей на замену около 270 уличных светильников на энергосберегающие, что позволит экономить до 1 млн рублей ежегодно.

Печорский округ поднялся с 24-го на 12-е место в рейтинге муниципалитетов региона. Губернатор отметил прогресс, но призвал сохранять высокие темпы работы.