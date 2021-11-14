Росстат: Самой большой сложностью в ходе переписи населения стала пандемия

20:50, 14 ноября 2021, ПАИ

Замглавы Росстата Павел Смелов сообщил ТАСС, что самой большой сложностью в ходе Всероссийской переписи населения стала необходимость ее проведения в условиях пандемии. Из-за этого перепись пришлось переносить, а также в кратчайшие сроки решать проблему обеспечения переписчиков средствами индивидуальной защиты.

Он подчеркнул, что организационно это также добавило проблем и неприятностей. Но, по словам замглавы, они все были решены.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.