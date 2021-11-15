День вторичной переработки отмечается 15 ноября

08:41, 15 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 15 ноября, в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки, пишет портал calend.ru.

Главная цель этого праздника – привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме. Главные задачи вторичной обработки – решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счёт использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Свою историю сегодняшний праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили «День, когда Америка перерабатывает отходы», который проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих отходы во вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторичного сырья. С годами этот праздник стал проводиться и в других странах.

В современном мире проблема накопления отходов стоит особенно остро по двум основным причинам, последствия которых могут быть весьма плачевными для человечества.

С одной стороны, запасы природных ресурсов, имеющихся на Земле, не безграничны. Нерациональное их использование привело к тому, что на сегодняшний день человечество уже потратило примерно треть этих ресурсов. Именно поэтому важно расходовать их экономно, одновременно подыскивая им альтернативу и занимаясь вторичной переработкой уже использованного сырья.

С другой стороны, одной из причин глобального потепления называют «парниковый эффект», в том числе из-за огромных гор промышленного и бытового мусора. Люди выбрасывают тонны полиэтиленовых пакетов, всевозможных упаковок, покрышек, бытовой техники и прочих отходов, разложение которых будет длиться столетиями.