В Псковской области стартует операция «Дети России – 2021»

09:08, 15 ноября 2021, ПАИ

В период с 15 по 24 ноября в Псковской области пройдет второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Операция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование об ответственности за участие в обороте наркотических средств, а также выявление фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках мероприятия сотрудники полиции проведут лекции и беседы в образовательных учреждениях области, встречи с детьми из группы риска, а также рейды по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних. Состоится акция «Наш выбор – жизнь», направленная на повышение престижа здорового образа жизни среди представителей молодого поколения.

Для привлечения внимания молодежи к проблеме наркомании стражи порядка совместно с волонтерами антинаркотического движения Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» организуют онлайн-викторину «Здоровый образ жизни – это личный успех каждого!»