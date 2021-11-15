Десять пожаров произошло в Псковской области за три дня

10:07, 15 ноября 2021, ПАИ

На территории Псковской области служба пожарной охраны ликвидировала десять пожаров с 13 по 15 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

13 ноября в 12:36 в Себежском районе в посёлке Идрица на улице Гагарина произошло возгорание хозяйственной постройки. Огонь повредил стены. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на жилой дом. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки во всём доме.

В тот же день в 22:50 в Опочецком районе в деревне Разувайка в одном из жилых домов произошло возгорание. В двухквартирном жилом доме в коридоре поврежден потолок по всей площади, закопчены стены. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в коридоре.

14 ноября в 00:41 в Пустошкинском районе в деревне Середеево сгорел гараж. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны смогли спасти две хозяйственные постройки, жилой дом и автомобиль.

В 9:23 в Печорах на улице Заводской, 1б в одном из многоквартирных жилых домов в подъезде на пятом этаже загорелся щиток. В результате возгорания было эвакуировано 17 человек. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в электрощитке.

В 16:29 в Гдовском районе в деревне Ямок сгорел навес размером 3х3 метра, огонь повредил кровлю на площади три квадратных метра. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:14 в Острове на улице Клавы Назаровой сгорел автомобиль ВАЗ-2106. Прибывшие сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние постройки. Предположительная причина возгорания – поджог.

В 23:14 в Великих Луках на улице Комсомольской в двухэтажных хозяйственных постройках, в которых находилось 60 сараев под одной кровлей, из-за неосторожного обращения с огнём сгорело 12 сараев размером 1,5х3 метра каждый. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны смогли спасти 48 сараев и 6 гаражей.

15 ноября в 00:21 в Великолукском районе в деревне Плетеньки сгорел жилой дом, четыре надворные постройки под одной кровлей, а также погибли две коровы. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

В 1:31 в Порхове на улице Юбилейной сгорела баня. Выгорела кровля по всей площади, предбанник размером 2х3 метра выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 2:38 в Великих Луках на улице Вокзальной в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на лестничной площадке первого этажа сгорела бумага в одном из почтовых ящиков из-за неосторожного обращения с огнём.