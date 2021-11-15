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Происшествия

Бывшему главе администрации Печорского района грозит четыре года тюрьмы

Прокуратурой Псковской области направлено в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим руководством администрации Печорского района, сообщили в областной прокуратуре.

В 2017 году глава администрации Печорского района заключил муниципальный контракт на приобретение отвечающих стандартам качества и безопасности 18 жилых помещений, предназначенных для переселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, на общую сумму более 25,3 млн рублей.

Глава администрации и его первый заместитель, достоверно зная о том, что возведенные подрядчиком жилые помещения противоречат требованиям государственных стандартов, приняли жилые помещения, которые не отвечают требованиям безопасности, чем превысили свои должностные полномочия, нарушив права граждан, переселяемых из аварийного жилья.

На основании подписанных ими документов из бюджета поступили средства в размере 24,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

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