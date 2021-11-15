Три детские площадки отремонтировали в Пскове

10:30, 15 ноября 2021, ПАИ

В Пскове отремонтировали несколько детских площадок, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонту подлежали детская игровая площадка на территории Финского парка, два детских игровых комплекса, расположенных на Золотой набережной напротив дома №6 на Советской набережной, детский игровой комплекс на улице Труда – на пересечении с улицей Первомайской, у церкви Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы.

В рамках работ был приведён в порядок детский игровой городок с горкой, игровые элементы «балансир», «кораблик», отремонтированы и покрашены деревянные элементы спортивных бревен-брусьев, песочницы, заменены элементы из фанеры, пластмассовый переход (туннель), покрашены подвесные элементы и металлические конструкции площадок.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова.