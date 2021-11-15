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Псковское бюро путешествий «Континент» вышло в полуфинал всероссийского конкурса

Псковское бюро путешествий «Континент» вышло в полуфинал Всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Народное голосование за авторские турмаршруты, которые представлены на конкурс, продлится по 17 ноября на сайте www.zagorizont.me. Маршруты по Псковской области называются «Гений. Формула. Легенда» и «С грохотом по фермам или «Глаза страшатся, а руки делают».

«Каждый найдет для себя маршрут по душе практически в любой уголок страны. На сайте есть урбанистические маршруты с погружением в историю и космические маршруты, зовущие к звездам, есть маршруты по заповедным местам к краснокнижным животным и гастрономические туры. Спортивные маршруты не оставят равнодушными ни одного любителя активного отдыха, релакс-туры идеально подойдут для тех, кто устал от городской суеты, а маршруты-впечатления навсегда останутся в памяти. И всё это можно увидеть в России», - рассказали организаторы конкурса.

Для того чтобы поддержать понравившегося участника, нужно зарегистрироваться на сайте www.zagorizont.me, перейти в раздел «Карта маршрутов», открыть вкладку «Финалисты» и проголосовать за понравившиеся маршруты, нажав «лайк». Отметить можно неограниченное количество маршрутов, но каждый только один раз.

25 ноября станут известны 30 маршрутов-победителей, набравшие наивысшие баллы по итогам народного голосования, экспертной оценки, очной предзащиты и отбора конкурсной комиссии. 10 маршрутов будут отмечены партнерами конкурса. Маршруты-победители будут объявлены на официальной церемонии награждения и получат поддержу АСИ и партнеров конкурса. Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».

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