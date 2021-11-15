Определены победители Курчатовского турнира в Пскове

12:03, 15 ноября 2021, ПАИ

В Пскове определили победителей межпредметных инженерных соревнований «Курчатовский турнир», которые прошли в Пскове с 13 по 14 ноябре в детском технопарке «Кванториум Псков». Организатором мероприятия выступает Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В частности, в треке «Предсказание свойств материалов перед их разработкой, созданием и эксплуатацией» призером стала команда «С органикой» (Зоя Малова, Иван Вистин, Артем Герасимов, Даниил Сапожков, Алена Андреева).

В треке «Расчет теплопроводности материалов современной электроники» победила команда «Одаренные» (Тимофей Шаповалов, Кирилл Васильев, Артемий Звонков, Константин Зверев), призы получила команда «Продам гараж» (Никита Васильев, Даниил Медведев, Георгий Няппинен, Данила Паламарчук).

Лучшими в треке «Проектирование экопромзоны с замкнутыми энергетическими и материальными потоками» признаны команды Ecolife (Екатерина Бояринова, Иван Вальков, Камила Новикова, Анна Попова), «Эко-гвозди» (Карина Виноградова, Арина Герасимова, Антон Марковский, Анастасия Мохова).

В треке «Создание антисептических средств из природных материалов» победителем стала команда Per aspera ad astra (Эмилия Агасой, Полина Белик, Дарья Кальченко, Ксения Руденок, Михаил Федоров). Призы получили «Пинус сильвестрис» (Олег Звонцов, Анна Ильина, Александр Корепин, Светлана Михайлова, Иоанна Чугунова).

В соревнованиях принимали участие команды школьников 8-11-х классов. Команды-победители получили ценные призы, сертификат на осуществление практической деятельности в НИЦ «Курчатовский институт» и приоритетную возможность поехать на тематическую смену в ВДЦ «Орлёнок» в 2022 году.

Турнир также прошел в Севастополе, ﻿Ленинградской области, Симферополе и Москве. Организатором мероприятия выступает Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».