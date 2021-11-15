Противоаварийные работы практически завершились в Снетогорском монастыре

12:20, 15 ноября 2021, ПАИ

В Снетогорском монастыре завершился очередной этап противоаварийных работ, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент специалисты завершили бетонирование скалы [отвесного берега реки Великой, на котором стоит монастырь. – ПАИ]. Кроме того, специалисты смогли на 90 % укрепить основание Южной башни.

Теперь предстоит заменить кровлю – этот вид работ станет последним этапом.

Облицовка склона начнётся весной 2022 года, с наступлением тепла. А до конца 2021 года завершится создание проектов реставрации ограды, часовни близ Снятной горы и Южной башни. Проект «Часовня близ Снятной горы» в настоящее время проходит в Министерстве культуры России историко-культурную экспертизу. Одновременно с пользователями согласовывается проект благоустройства территории, уточнили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».