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Экономика

С 2022 года Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Международная платёжная система Visa вслед за Mastercard решила обнулить с 1 апреля 2022 года комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона, пишет газета «Коммерсантъ».

Как уточнили в Visa, это решение было принято в связи с тем, что переводы с карты на карту – одно из важных направлений бизнеса в России, поэтому ведение тарифной политики должно соответствовать рыночным реалиям. Однако платёжная система не может регулировать комиссию за переводы, которую устанавливают банки.

Участники рынка предполагают, что такой шаг Visa предприняла для того, чтобы составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой растёт. Несмотря на то что Банк России не раскрывает эту статистику, рост переводов между гражданами с использованием системы быстрых платежей очевиден. В третьем квартале граждане перевели через СБП почти 1,4 триллиона рублей, и ежеквартальный рост составляет 30–40 %, а в четвертом квартале эта цифра может вплотную приблизиться к 2 триллионам рублей.

На данный момент банки платят комиссию интерчейндж в 3 рубля, комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05 % за переводы внутри страны. С клиентов банки берут менее 1 % от суммы перевода.

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