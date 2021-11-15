16 дворов ремонтируют в Пскове по нацпроекту «Жильё и городская среда»

12:42, 15 ноября 2021, ПАИ

Подрядные организации продолжают ремонт дворовых территорий в Пскове в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации города.

Во дворах меняют покрытие проездов из асфальтобетонной смеси, регулируют по высоте крышки колодцев, устанавливают новый бортовой камень, асфальтируют тротуары, в отдельных дворах парковки, благоустраивают газоны.

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» завершает работу во дворе дома №30 на улице Розы Люксембург и у дома №11 на Ольгинской набережной.

ООО «Дорожник-2010» продолжает работы на улице Ижорского Батальона, 6 и улице Звездной, 20.

Подрядная организация ООО «НВС» подготовила для укладки асфальтобетонного покрытия дворовые территории у дома №30 на Октябрьском проспекте, №7 на улице 23 Июля, №5 на улице Гоголя, №77а на улице Советской. Этот же подрядчик проводит работы на улицах Юбилейной, 75, Яна Фабрициуса, 13 и 22.

В ближайшее время должны приступить к ремонту дворов по адресам: Рижский проспект, 44а, 62а, 63, 64а, улица Народная, 47.

Управление городского хозяйства администрации Пскова поручило ООО «НВС» ускорить работы, чтобы не допустить срыва сроков исполнения контрактов.

Ремонт дворов проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» за счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов России и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год.