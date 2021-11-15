Кафедра клинической медицины ПсковГУ откроется на базе Псковской областной психиатрической больницы

13:07, 15 ноября 2021, ПАИ

На базе областной психиатрической больницы №1 в Богданово откроется кафедра клинической медицины Псковского государственного университета. По словам директора Института медицины и экспериментальной биологии Нины Бугеро, это будет кафедра психиатрии и наркологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Поскольку у нас в этом году впервые началось обучение студентов 4 курса направления «Лечебное дело», то нам нужно очень плотно работать с больницами города, - отметила директор института. - Студентам-медикам необходимо оттачивать практику, работать с реальными пациентами. Нам выделяются помещения в этой больнице, студенты старших курсов медфака ПсковГУ будут учиться там. Большим плюсом является и то, что несколько специалистов областной психиатрической больницы имеют учёные степени».

Ещё одна кафедра – экспериментальной биологии и биохимии – откроется при Псковской областной инфекционной больнице. Планируется, что обе будут запущены в феврале следующего года.