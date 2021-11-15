Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кафедра клинической медицины ПсковГУ откроется на базе Псковской областной психиатрической больницы

На базе областной психиатрической больницы №1 в Богданово откроется кафедра клинической медицины Псковского государственного университета. По словам директора Института медицины и экспериментальной биологии Нины Бугеро, это будет кафедра психиатрии и наркологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Поскольку у нас в этом году впервые началось обучение студентов 4 курса направления «Лечебное дело», то нам нужно очень плотно работать с больницами города, - отметила директор института. - Студентам-медикам необходимо оттачивать практику, работать с реальными пациентами. Нам выделяются помещения в этой больнице, студенты старших курсов медфака ПсковГУ будут учиться там. Большим плюсом является и то, что несколько специалистов областной психиатрической больницы имеют учёные степени».

Ещё одна кафедра – экспериментальной биологии и биохимии – откроется при Псковской областной инфекционной больнице. Планируется, что обе будут запущены в феврале следующего года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Госнаграду вручили сотруднику псковского ОМОН
15 ноября 2021

Четверо школьников Псковской области стали победителями «Большой перемены»
15 ноября 2021

На 56% выполнен план по вакцинации в Псковской области
15 ноября 2021

На 1,7% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области
15 ноября 2021

Как происходит раздача еды в Псковской инфекционке
15 ноября 2021

В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53,6%
15 ноября 2021

Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Псковской области 16 ноября
15 ноября 2021

Почти 230 млн человек в мире вылечились от COVID-19

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...